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Тарасова и Морозов отправятся в США для подготовки к чемпионату мира 1 февраля

18:21
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Вице-чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов планируют вылететь в США 1 февраля для возобновления тренировок.

— В США мы летим 1 февраля, — цитируют «РИА Новости» Морозова. —  Работать с нами будут Марина Зуева, Максим Траньков и остальные специалисты.

С начала этого сезона Тарасова и Морозов тренируются во Флориде под руководством Зуевой.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20200131/1564120164.html

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