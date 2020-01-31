Тарасова и Морозов отправятся в США для подготовки к чемпионату мира 1 февраля

Вице-чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов планируют вылететь в США 1 февраля для возобновления тренировок.

— В США мы летим 1 февраля, — цитируют «РИА Новости» Морозова. — Работать с нами будут Марина Зуева, Максим Траньков и остальные специалисты.

С начала этого сезона Тарасова и Морозов тренируются во Флориде под руководством Зуевой.