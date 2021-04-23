Слуцкая оценила успешный сезон Елизаветы Туктамышевой

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Ирина Слуцкая высказалась о фигуристке Елизавете Туктамышевой.

«Она — пример профессионального спортсмена. Туктамышева, к сожалению, пропустила много лет. Она не выступала на чемпионатах Европы и мира. Но в то же время Лиза продолжала бороться, верить в лучший исход. Очень сложно назвать ее женщиной в возрасте. Это молодая девушка, но «ветеран» по меркам современного фигурного катания. У нас теперь в 16-17 девочки заканчивают выступать. Она мегапрофессионал», — рассказала Слуцкая в интервью «Российской Газете».