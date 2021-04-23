Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Траньков: «Я тренирую и буду тренировать Тарасову и Морозова»

14:26
Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал слухи о возможном переходе двукратных чемпионов Европы в парном катании Евгении Тарасовой и Владимира Морозов в группу к Этери Тутберидзе.

«Я тренирую и буду тренировать Тарасову и Морозова. Естественно, я знаю много чего. Я их тренер. Больше я ничего сказать не могу», — сказал Траньков «СЭ».

12 апреля заслуженный тренер России Нина Мозер допустила, что пара может перейти в группу к Этери Тутберидзе. Тарасова и Морозов были вместе с группой Тутберидзе на съемках «Вечернего Урганта» — они присутствуют на фотографиях и роликах со съемок, которые опубликовала в своем Instagram Алена Косторная.

(Владимир Пушкарев)

Читайте также

Рублев — о своей игре в Барселоне: «Ничего не изменилось, я не сделал выводы»
Найденного в Москве в луже избитого подростка обокрали перед смертью
Захарова указала на огромный просчет Чехии в конфликте с РФ
Змеиный сезон открыт: в России проснулись гадюки

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд