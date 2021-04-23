Траньков: «Я тренирую и буду тренировать Тарасову и Морозова»

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал слухи о возможном переходе двукратных чемпионов Европы в парном катании Евгении Тарасовой и Владимира Морозов в группу к Этери Тутберидзе.

«Я тренирую и буду тренировать Тарасову и Морозова. Естественно, я знаю много чего. Я их тренер. Больше я ничего сказать не могу», — сказал Траньков «СЭ».

12 апреля заслуженный тренер России Нина Мозер допустила, что пара может перейти в группу к Этери Тутберидзе. Тарасова и Морозов были вместе с группой Тутберидзе на съемках «Вечернего Урганта» — они присутствуют на фотографиях и роликах со съемок, которые опубликовала в своем Instagram Алена Косторная.

(Владимир Пушкарев)