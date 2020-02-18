Слезы Родниной. Это было 40 лет назад

18 февраля 1980 года в Лейк-Плэсиде советская фигуристка Ирина Роднина стала трехкратной олимпийской чемпионкой в парном катании. Там и до этого в Саппоро-1972 она стала олимпийской чемпионкой вместе с Александром Зайцевым, а в Инсбруке-1976 завоевала олимпийское золото в паре с Алексеем Улановым.

Примечательно, что за год до Игр в марте 1979 года победу на чемпионате мира праздновала американская пара Тай Бабилония/Рэнди Гарднер — Роднина пропустила мировое первенство в Вене из-за рождения ребенка. Однако в самом Лейк-Плэсиде из-за ошибок партнера американский дуэт не смог даже исполнить произвольную программу, и в итоге победу праздновали Роднина/Зайцев. На церемонии награждения золотыми медалями на глазах у Родниной выступили слезы, которые впоследствии стали известными на весь мир.