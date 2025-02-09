Фигурное катание
Новости
Олимпиада Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Уведомления
Главная
Фигурное катание

9 февраля 2025, 16:38

Фигуристка Нугуманова вернулась к тренировкам после инцидента с нападением

Алина Савинова
Елизавета Нугуманова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристка Елизавета Нугуманова рассказала, что вернулась к тренировкам на льду после того, как пострадала на дороге.

7 февраля на спортсменку напал неизвестный и разбил лобовое стекло ее машины. Фигуристка на тот момент находилась в салоне своего автомобиля. По словам Нугумановой, она заявила о произошедшем в полицию.

«Уже работаю. Ребята поднимают мне настроение как могут», — написала спортсменка в своем Telegram-канале и опубликовала видео с катка.

Елизавета Нугуманова заявила, что неизвестный разбил лобовое стекло ее&nbsp;автомобиля, когда она была внутри.«Всю ночь не спала от такого потрясения». Неизвестный разбил лобовое стекло машины фигуристки Нугумановой

22-летняя Нугуманова — серебряный и бронзовый призер этапов серии «Гран-при» среди юниоров.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Елизавета Нугуманова
Фигурное катание
Читайте также
ФСБ предотвратила теракт в колонии в Ульяновской области в канун Курбан-байрама
Что произошло за ночь 9 июня. Главное
В Госдуме призвали «раз и навсегда» сделать 31 декабря выходным днем в России
Тухель не ищет таланты. Колонка Казанского — о сборной Англии
Досмотры игроков с собаками, стрельба у базы англичан, желание ФБР сбивать беспилотники. Что творится с безопасностью на ЧМ-2026
Фигурист Игнатов сообщил о переходе в группу Тутберидзе
Популярное видео
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Экскурсия по академии с Плющенко
Экскурсия по академии с Плющенко
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сергей Давыдов рассказал, будет ли Лазарев включать тройной аксель в произвольную программу

Константинова: «Российское фигурное катание не отстает по уровню от мирового»
Новости
RSS RSS
Все новости