Фигуристка Нугуманова вернулась к тренировкам после инцидента с нападением

Фигуристка Елизавета Нугуманова рассказала, что вернулась к тренировкам на льду после того, как пострадала на дороге.

7 февраля на спортсменку напал неизвестный и разбил лобовое стекло ее машины. Фигуристка на тот момент находилась в салоне своего автомобиля. По словам Нугумановой, она заявила о произошедшем в полицию.

«Уже работаю. Ребята поднимают мне настроение как могут», — написала спортсменка в своем Telegram-канале и опубликовала видео с катка.

22-летняя Нугуманова — серебряный и бронзовый призер этапов серии «Гран-при» среди юниоров.