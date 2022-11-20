Крылова — о Горшкове: «Уходит эпоха»

Серебряный призер Олимпийских игр Анжелика Крылова поделилась воспоминаниями о президенте федерации фигурного катания России Александре Горшкове:

— Он очень сильно о нас заботился. Всегда помогал. В горе — помогал, в радости — радовался вместе с нами. Уходит эпоха. Очень жалко, очень скоропостижно. Никто этого не ожидал. Будем вспоминать Александра Георгиевича всегда добрым словом. Очень его любим и будем любить. Соболезнуем родным и близким.

Александр Георгиевич скончался от инфаркта миокарда 17 ноября.

Горшков с июня 2010 года возглавлял ФФККР. Во время спортивной карьеры он в паре с Людмилой Пахомовой стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золотую медаль в Инсбруке в 1976 году. Пара по шесть раз побеждала на чемпионатах мира и Европы.