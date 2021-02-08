Семенович не понравились слова Быстрова. Носов предложил надрать ему уши

Депутат Госдумы и бронзовый призер Олимпийских Игр-2004 по дзюдо Дмитрий Носов в Instagram прокомментировал пост призера чемпионатов России в танцах на льду Анны Семенович. Артистка в соцсети отреагировала на интервью Владимира Быстрова о ее груди.

Экс-хавбек «Зенита» и «Спартака» 4 февраля в интервью заявил, что если бы Семенович захотела остаться в фигурном катании, то отрезала бы грудь.

«Анют! Давай я ему уши надеру?» — написал Носов в комментариях.

Ранее, 8 февраля, Семенович через Instagram высказала свое негодование, отметив, что в таком случае и Быстрову надо было что-то отрезать, чтобы быстрее бегать по