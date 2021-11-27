Семененко: «После прокатов лежал два дня, не мог повернуться на другой бок»

Российский фигурист Евгений Семененко рассказал о проблемах со здоровьем в этом сезоне.

— Были некоторые трудности считаю с программами, но справился. Хотя были грубые ошибки в короткой программе. В произвольной чуть не додержал.

— Удалось справиться с травмой, полученной в Канаде?

— Там травмировался на тренировке, но меня смогли поставить на ноги за день. После прокатов лежал два дня, не мог повернуться на другой бок. Примерно неделю не катался, такой был перерыв.

Сегодня утром еще шею потянул, тоже было немного неприятно. Но не могу сказать, что именно проблемы со здоровьем сказались на прокатах здесь.

В конце произвольной программы на «Гран-при России» спортсмен упал с тройного акселя и тройного флипа. За прокат Семененко получил 165,66 балла.