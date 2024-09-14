Семененко: «Программа легла так, как я ее сегодня и представил»

Чемпион России по фигурному катанию Евгений Семененко поделился впечатлениями от выступления на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге.

— Довольны ли, как откатали короткую программу?

— После длительного межсезонья большая радость выйти перед заполненными трибунами и представить короткую программу. Считаю, что откатал нормально. Есть, к чему стремиться. Верю, что на дальнейших соревнованиях будет лучше.

— Как шла работа над короткой программой?

— Своим чередом. Я и мой тренерский штаб приложили все возможные усилия. Программа легла так, как я ее сегодня и представил.

— Как вам поддержка зала?

— Всегда большая радость видеть полные трибуны моего родного «Юбилейного». Рад, что в этом сезоне открытые прокаты проходят в Питере. Надеюсь, зрителям понравится это представление.

— Какая у вас была реакция, когда вы узнали...

— Можете не продолжать, я знаю, что вы скажете дальше (смеется) (Семененко вместе с Петром Гуменником катаются под музыку из фильма «Дюна» — Прим. «СЭ»). После выхода такого грандиозного фильма, а уж тем более, таких крутых саундтреков к фильму, было ожидаемо, что спортсмены будут брать оттуда музыку. Считаю, в этом ничего отрицательного нет: музыка новая, движения новые, хореография другая. Думаю, что и зрителям будет классно посмотреть на хореографию фигуристов. Дальше будем смотреть на оценку зала.

— Чья была идея ?

— Хореографа, но я ее поддержал.

— Фильм смотрел?

— Да, уже удалось вторую часть посмотреть. Она мне понравилась больше.

— Книгу не читал?

— Нет времени, читаю другие книжки.

— Начинаете сезон дома. Кто-то из близких поддерживает?

— Как правило, на соревнования близкие обычно не ходят, потому что переживают. А на шоу всегда. Им в радость прийти и посмотреть. На прокаты редко.

Контрольные прокаты сборной России проходят с 14 по 15 сентября в Санкт-Петербурге, на них фигуристы национальной команды показывают новые программы сезона.