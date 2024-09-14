Кондратюк — о старте сезона: «Все хорошо, настроение боевое»

Российский фигурист Марк Кондратюк прокомментировал свое выступление с короткой программой на контрольных прокатах.

— Как тебе старт сезона? Как настроение?

— Все хорошо, настроение боевое.

— А насчет выступления что скажешь? Доволен собой?

— Я скорее доволен. Все было неплохо. Да, были какие-то недочеты: в прыжках, во вращении можно лучше. Не знаю, как это выглядело со стороны, но, по личным ощущениям, я могу четче и ярче. Всегда есть над чем работать, но для начала сезона, мне кажется, довольно уверенный старт.

— Чья идея была поставить такую необычную программу?

— Наверное, изначально идея была моя, в плане выбора направления музыки. Я озвучил эту идею Светлане Владимировне и постановщику программы, и уже дальше мы начали среди этого жанра выбирать какие-то определенные композиции: меняли их местами, убирали. По итогу закончилось все тем, что мы все отбросили и оставили самую первую, с которой все и началось. Потому что, наверное, не нашлось музыки сильнее чем эта.

Контрольные прокаты сборной России проходят с 14 по 15 сентября в Санкт-Петербурге.