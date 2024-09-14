Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 17:11

Кондратюк — о старте сезона: «Все хорошо, настроение боевое»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский фигурист Марк Кондратюк прокомментировал свое выступление с короткой программой на контрольных прокатах.

— Как тебе старт сезона? Как настроение?

— Все хорошо, настроение боевое.

— А насчет выступления что скажешь? Доволен собой?

— Я скорее доволен. Все было неплохо. Да, были какие-то недочеты: в прыжках, во вращении можно лучше. Не знаю, как это выглядело со стороны, но, по личным ощущениям, я могу четче и ярче. Всегда есть над чем работать, но для начала сезона, мне кажется, довольно уверенный старт.

— Чья идея была поставить такую необычную программу?

— Наверное, изначально идея была моя, в плане выбора направления музыки. Я озвучил эту идею Светлане Владимировне и постановщику программы, и уже дальше мы начали среди этого жанра выбирать какие-то определенные композиции: меняли их местами, убирали. По итогу закончилось все тем, что мы все отбросили и оставили самую первую, с которой все и началось. Потому что, наверное, не нашлось музыки сильнее чем эта.

Контрольные прокаты сборной России проходят с 14 по 15 сентября в Санкт-Петербурге.

Фигурное катание
Марк Кондратюк
Читайте также
На Украине зафиксировали более 200 поджогов автомобилей военных
Почему Помазуна и Кривцова отстранили от тренировок
В посольство РФ в Лондоне обратились 34 иностранца за разъяснением выдачи РВП
Окажет ли поддержка Тейлор Свифт влияние на президентские выборы в США. Разбор
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости