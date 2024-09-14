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Сегодня, 17:23

Алиев рассказал, что его беспокоит травма колена: «Не прошел лечение вовремя»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Российский фигурист Дмитрий Алиев после выступления на контрольных прокатах национальной команды рассказал, что его до сих пор беспокоит травма ноги, полученная в конце прошлого сезона.

— Достаточно тяжело себя самого в тренировочном процессе не то чтобы мотивировать, а врабатываться. Поэтому там была больше такая поддержка того, что мы наработали на сборах. В целом, межсезонье еще прошло сумбурно по той причине, что в конце прошлого сезона получил травму. Обычно травма появляется — 3 недели и прошло. Оказалось, я запустил сам этот процесс, не прошел курс лечения вовремя и до сих пор страдаю с тем, чтобы вернуться к нормальному состоянию ноги. Но при этом сегодня выступал и очень этому рад.

— Что за травма?

— Травма колена, жидкость в суставе. Это прыжковый момент, с главным врачом обсудили, он сказал — это нормально. Просто не ожидал, что столкнусь с подобным. Но сейчас есть время для того, чтобы привести колено в порядок.

Контрольные прокаты сборной России проходят с 14 по 15 сентября в Санкт-Петербурге, на них фигуристы национальной команды показывают новые программы сезона.

Фигурное катание
Дмитрий Алиев
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