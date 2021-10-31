Семененко без падений исполнил произвольную программу на «Гран-при» Канады
02:07
Российский фигурист Евгений Семененко без падений выступил в произвольной программе на этапе серии «Гран-при» в Ванкувере.
Он исполнил каскад четверной тулуп+двойной тулуп, коснулся рукой льда на четверном сальхове, сделал четверной тулуп, тройной риттбергер, с ошибкой на приземлении прыгнул каскад тройной аксель+ойлер+тройной сальхов, далее приземлил тройной аксель со степ-аутом, и завершил прыжковый контент каскадом тройной флип+тройной тулуп.
Спортсмен набрал 168,30 балла за произвольную программу (256,01 по сумме).
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