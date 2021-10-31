Медведева: «После проката короткой программы у Самарина не было права на ошибку, но их было много»

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева высказалась про выступление Александра Самарина в произвольной программе на этапе «Гран-при» Канады.

«После проката короткой программы у него не было права на ошибку, но их было много. В каких-то местах Саша боролся, в каких-то очень обидно отпустил ситуацию. После двух четверных лутцев силы закончились, это очень энергозатратный элемент, тем более, когда ты исполняешь их два. Это четверной лутц, он его умеет. Почему не пойти и сделать два? Если он заявляет его — значит на тренировках были чистые прокаты», — сказала Медведева в эфире Первого канала.

Самарин исполнил каскад четверной лутц+тройной тулуп, четверной лутц со степ-аутом, тройной аксель и тройной сальхов с ошибками на приземлении, далее прыгнул тройной лутц, упал с тройного акселя, который был запланирован в каскаде, сделал тройной риттбергер.

Спортсмен набрал 145,65 балла за произвольную программу и 224,20 по сумме.