Российская фигуристка Камила Валиева дала комментарий после короткой программы в рамках контрольных прокатов сборной России 2021/22.

— Как вы себя чувствовали на льду?

— Довольно спокойно. Опять выходить на челябинскую арену со зрителями — хорошее чувство.

— Как оцените свой прокат?

— Аксель можно было сделать получше. А так я рада, что сделала все максимально, как могла. Это только начало сезона, поэтому есть к чему стремиться.

— Что конкретно нужно улучшить?

— Всего понемногу. Все можно улучшить.

— Ваше платье — окончательный вариант для этой программы?

— Нет. Это платье просто на прокат.

— Расскажите про выбор короткой программы, про музыку.

— Даниил Маркович включил музыку, и я сразу сказала: «Мне показалось, что это немного похоже на шторм». Ему тоже так показалось, но он отметил, что эта музыка немного взрослее. Если мы выходим на взрослый уровень, то и кататься должны по-взрослому.

— Были слухи, что автор музыки Эрик Рэдфорд не дал разрешение на ее использование.

— Я не знаю. Ничего об этом не слышала.

— Какой у тебя образ в этой программе?

— Я нахожусь в саду и бегу за бабочкой. Ловлю ее, отпускаю и следую за ней всю программу. Представляю, что это мечта, за которой ты тянешься. Когда в конце я ловлю бабочку, одна моя мечта сбывается.