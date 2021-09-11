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Валиева — о выборе программы: «Если выходим на взрослый уровень, то и кататься должны по-взрослому»

18:06
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Российская фигуристка Камила Валиева дала комментарий после короткой программы в рамках контрольных прокатов сборной России 2021/22.

— Как вы себя чувствовали на льду?

— Довольно спокойно. Опять выходить на челябинскую арену со зрителями — хорошее чувство.

— Как оцените свой прокат?

— Аксель можно было сделать получше. А так я рада, что сделала все максимально, как могла. Это только начало сезона, поэтому есть к чему стремиться.

— Что конкретно нужно улучшить?

— Всего понемногу. Все можно улучшить.

— Ваше платье — окончательный вариант для этой программы?

— Нет. Это платье просто на прокат.

— Расскажите про выбор короткой программы, про музыку.

— Даниил Маркович включил музыку, и я сразу сказала: «Мне показалось, что это немного похоже на шторм». Ему тоже так показалось, но он отметил, что эта музыка немного взрослее. Если мы выходим на взрослый уровень, то и кататься должны по-взрослому.

— Были слухи, что автор музыки Эрик Рэдфорд не дал разрешение на ее использование.

— Я не знаю. Ничего об этом не слышала.

— Какой у тебя образ в этой программе?

— Я нахожусь в саду и бегу за бабочкой. Ловлю ее, отпускаю и следую за ней всю программу. Представляю, что это мечта, за которой ты тянешься. Когда в конце я ловлю бабочку, одна моя мечта сбывается.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора

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