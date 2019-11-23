Самодурову задели посты болельщиков в сети на этапе «Гран-При»

Россиянка Софья Самодурова? рассказала, что на прокат произвольной программы на этапе «Гран-при» в Саппоро ее мотивировали негативные посты болельщиков в интернете.

Самодурова на заключительном этапе Гран-при в Саппоро набрала в сумме 183,27 балла.

— Ехалось тяжеловато, думаю, что было больно, но не хочу об этом (много) говорить, а то будут разговоры, что я болею гайморитом, — цитирует «РИА Новости» Самодурову. — Многие писали, а почему она говорит про болезни только тогда, когда неудачно откатала. И меня это как-то так задело. Поэтому не хочу об этом говорить...

Я просто для себя поняла, что в следующий раз не буду вообще говорить о том, что у меня что-то болит. Но сегодня это (посты болельщиков) меня, наверное, в какой-то мере смотивировало. Сейчас приеду в Питер и буду накатывать программы, перед чемпионатом России у меня будет старт в Загребе на Golden Spin.