Самарин доволен, что избежал мелких ошибок в произвольной программе на этапе «Гран-при» в Японии

Российский фигурист Александр Самарин прокомментировал свое выступление в произвольной программе на этапе «Гран-при» в Японии.

«Сегодня было получше, но все равно есть куда расти. Доволен, что не было мелких ошибок, которые по копеечке отнимают и силы, и баллы. Не сделал только второй четверной прыжок, четверной лутц. Пока не хотелось бы забегать далеко вперед — еще будут старты до чемпионата России, поэтому будем идти постепенно, набирая форму. Спасибо всем болельщикам, зрителям — очень хотел выступать именно здесь, где прекрасные зрители, безумная поддержка и невероятные условия. Я очень рад, что смог здесь выступить», — цитирует ТАСС Самарина.

После короткой программы Самарин занимал седьмое место. На момент публикации россиянин идет на промежуточном четвертом месте, однако свои произвольные программы еще не показали три лидера, Сома Уно, Висент Чжоу и Ча Чун Хван.