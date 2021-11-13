Артур Дмитриев: «Мишина и Галлямов сейчас на подъеме, а Тарасовой и Морозову надо убирать ошибки»

Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев прокомментировал выступления российских спортивных пар на «Гран-При Японии».

«Мишина и Галлямов — интересная пара, физически сильная, они сейчас на подъеме. Мне кажется, они должны накатать свою произвольную, в самом начале сезона она смотрелась не совсем «вкатанной», — сказал Дмитриев ТАСС. — И как чемпионы мира прошлого года они стараются отстоять свое звание. Тарасова и Морозов очень прибавили в катании, но эти ошибки надо убирать, потому что на Олимпиаде надо кататься чисто».

Ранее, 13 ноября, Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли этап «Гран-При Японии» (227,28). Вторыми стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов (213,27), третьими — японцы Рику Миура и Рюити Кихара (209,42).