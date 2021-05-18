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Российский фигурист с пятью четверными перешел в сборную Польши

16:20

22-летний российский фигурист Владимир Самойлов сменил спортивное гражданство на польское. Сам спортсмен подтвердил переход в разговоре с «СЭ».

Самойлов — победитель и призер этапов Кубка России и юниорского «Гран-при». Его наилучшим достижением на чемпионатах России является шестое место в 2018 году. Кроме того, он владеет пятью четверными прыжками (всеми за исключением акселя), а на тренировках исполнял редкие по сложности каскады, например, четверной лутц + ойлер + четверной сальхов и два четверных сальхова подряд.

Самойлов тренировался у Этери Тутберидзе, Евгения Плющенко, а последний сезон провел в школе «Москвич» у Виктории Буцаевой.

Ранее в сборную Польши переходила другая россиянка, Екатерина Куракова

(Дмитрий Кузнецов)

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Российский фигурист с пятью четверными перешел в сборную Польши

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