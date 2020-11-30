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Российская фигуристка Константинова поцеловала Питкеева. Фото

15:44
Станислава Константинова и Адьян Питкеев. Фото Instagram
Станислава Константинова и Адьян Питкеев. Фото Instagram

20-летняя российская фигуристка Станислава Константинова опубликовала в Instagram фото, на котором она поцеловала бывшего фигуриста Адьяна Питкеева.

22-летний Питкеев завершил карьеру в 2017 году из-за проблем со спиной. За свою карьеру он становился серебряным призером чемпионата мира 2014 года среди юниоров, серебряным призером юниорского финала «Гран-при» и бронзовый призером чемпионата России.

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Станислава Константинова и Адьян Питкеев. Фото Instagram
Станислава Константинова и Адьян Питкеев. Фото Instagram

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