Российская фигуристка Константинова поцеловала Питкеева. Фото
15:44
20-летняя российская фигуристка Станислава Константинова опубликовала в Instagram фото, на котором она поцеловала бывшего фигуриста Адьяна Питкеева.
22-летний Питкеев завершил карьеру в 2017 году из-за проблем со спиной. За свою карьеру он становился серебряным призером чемпионата мира 2014 года среди юниоров, серебряным призером юниорского финала «Гран-при» и бронзовый призером чемпионата России.
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Станислава Константинова и Адьян Питкеев. Фото Instagram
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