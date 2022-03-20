Петеримова и Сарновский выиграли турнира памяти Гринькова

20 марта в Москве завершились соревнования памяти олимпийского чемпиона Сергея Гринькова.

У мужчин победил Кирилл Сарновский, набравший в сумме 218,21 балла. Вторым стал Никита Сенцов (212,97), третьим — Григорий Федоров (198,38).

После короткой лидировал Александр Самарин, а Марк Кондратюк шел вторым, но оба снялись с произвольной программы.

У женщин победила Вероника Петеримова, получившая 190,25 балла. Второй стала Анастасия Воронина (182,74), третьей — Виолетта Филонец (176,10). Лидировавшая после короткой программы Софья Муравьева снялась с турнира.