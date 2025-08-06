Трусова сообщила о приезде в роддом: «Пожелайте нам удачи»

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) прибыла в роддом, где в ближайшее время должна родить первенца.

Спортсменка опубликовала в своих соцсетях видео, которое она вместе с мужем Макаром Игнатовым сняла в их квартире перед поездкой в медучреждение.

«Если вы видите это видео, мы в роддоме. Пожелайте нам удачи», — написала Трусова.

Фигуристы поженились в августе 2024 года. В марте во время своего выступления на турнире шоу-программ «Русский вызов» они объявили, что ждут ребенка.

21-летняя Трусова является серебряным призером Олимпиады 2022 года, бронзовым призером чемпионата мира-2021, также на ее счету серебро (2022) и бронза (2020) чемпионата Европы. 25-летний Игнатов — серебряный призер чемпионата России 2021 года и двукратный победитель финала Кубка страны (2020, 2022).