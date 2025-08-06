По факту гибели комментатора Гришина не будут возбуждать уголовное дело

В правоохранительных органах заявили, что возбуждение уголовного дела по факту гибели спортивного комментатора Александра Гришина не планируется.

О смерти 47-летнего журналиста стало известно 5 августа. Он погиб в результате несчастного случая на железнодорожной платформе на станции Битца.

«Возбуждение уголовного дела не планируется. В данном случае произошло смертельное травмирование электропоездом, которое не носит криминального характера. Как правило, по таким происшествиям уголовные дела не возбуждаются, за исключением только случаев с несовершеннолетними», — приводит ТАСС слова представителя правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что прощание с комментатором пройдет 7 августа.

Гришин начал карьеру на телевидении в 2002 году и работал на каналах «7ТВ», «Спорт» (Россия-2), «Матч ТВ» и Первом канале. Он комментировал фигурное катание, работал на нескольких Олимпиадах, а также на чемпионатах мира и Европы по футболу.