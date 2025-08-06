Фигурное катание
Новости
Олимпиада Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Уведомления
Главная
Фигурное катание

6 августа, 17:35

Экспертиза не нашла признаков опьянения у погибшего комментатора Гришина

Алина Савинова

Вдова спортивного комментатора Александра Гришина Анастасия раскритиковала журналистов, которые распространяют ложную информацию о причинах и обстоятельствах гибели ее супруга.

О смерти 47-летнего комментатора стало известно 5 августа. Он погиб в результате несчастного случая на железнодорожной платформе на станции «Битца». По словам жены Гришина, результаты судмедэкспертизы свидетельствуют об отсутствии алкоголя в организме ее мужа на момент гибели.

«Я хочу особую «благодарность» выразить некоторым журналистам — не всем, некоторым, кто распространил просто непроверенные, лживые факты о гибели, о причинах и обстоятельствах гибели моего супруга. Вы не узнали о реальных документах, о судебно-медицинской экспертизе, которая у меня на руках, где указано, что нет алкогольного опьянения. И знаете, что я хочу сказать? Я тоже журналист. И вы позоритесь, потому что не думаете о том, что надо проверять факты документально», — сказала Анастасия в видео на странице супруга в социальной сети.

Александр Гришин.Не тащил одеяло на себя, а укрывал им зрителя. Воспоминания об Александре Гришине

Ранее в правоохранительных органах заявили, что по факту гибели Гришина не будут возбуждать уголовное дело.

Гришин начал карьеру на телевидении в 2002 году и работал на каналах «7ТВ», «Спорт» (Россия-2), «Матч ТВ» и Первом канале. Он комментировал фигурное катание, работал на нескольких Олимпиадах, а также на чемпионатах мира и Европы по футболу.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Гришин
Читайте также
На Украине возмущены переходом легкоатлетки Гордиюк под флаг России
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Песков ответил на критику Украины в адрес российских переговорщиков
В ИКИ РАН сообщили об ослаблении самой сильной геомагнитной бури года
Гретцки пошутил про обещание купить машину Овечкину
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
Популярное видео
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Экскурсия по академии с Плющенко
Экскурсия по академии с Плющенко
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Slim Tallers

    Поезд подкрался незаметно,не свистел,не дудел. Человек в расцвете сил ничего не видит и не слышит вокруг. Или сам бросился или был пьян.

    06.08.2025

    • Трусова сообщила о приезде в роддом: «Пожелайте нам удачи»

    Александра Трусова сообщила о рождении ребенка

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости