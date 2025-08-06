Экспертиза не нашла признаков опьянения у погибшего комментатора Гришина

Вдова спортивного комментатора Александра Гришина Анастасия раскритиковала журналистов, которые распространяют ложную информацию о причинах и обстоятельствах гибели ее супруга.

О смерти 47-летнего комментатора стало известно 5 августа. Он погиб в результате несчастного случая на железнодорожной платформе на станции «Битца». По словам жены Гришина, результаты судмедэкспертизы свидетельствуют об отсутствии алкоголя в организме ее мужа на момент гибели.

«Я хочу особую «благодарность» выразить некоторым журналистам — не всем, некоторым, кто распространил просто непроверенные, лживые факты о гибели, о причинах и обстоятельствах гибели моего супруга. Вы не узнали о реальных документах, о судебно-медицинской экспертизе, которая у меня на руках, где указано, что нет алкогольного опьянения. И знаете, что я хочу сказать? Я тоже журналист. И вы позоритесь, потому что не думаете о том, что надо проверять факты документально», — сказала Анастасия в видео на странице супруга в социальной сети.

Ранее в правоохранительных органах заявили, что по факту гибели Гришина не будут возбуждать уголовное дело.

Гришин начал карьеру на телевидении в 2002 году и работал на каналах «7ТВ», «Спорт» (Россия-2), «Матч ТВ» и Первом канале. Он комментировал фигурное катание, работал на нескольких Олимпиадах, а также на чемпионатах мира и Европы по футболу.