Покровская: «Лучшая российская спортсменка 2022 года — фигуристка Щербакова»

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская рассказала, кого считает лучшей спортсменкой 2022 года.

«Считаю, лучшая российская спортсменка 2022 года — фигуристка Щербакова, — цитирует Legalbet Покровскую. — Она мне вообще нравится, очень серьезная, красивая, аккуратная, с хорошими прыжками и программой. Приятная девочка. Я люблю такое катание, где не только прыжки. Мне это близко. Нельзя сказать, что ее программы перегружены прыжками. В фигурном катании стало так: есть прыжки, а между ними можно ничего особо не делать. Я за прежнее фигурное катание, которое было балетное и красивое».

18-летняя Анна Щербакова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, трехкратной чемпионкой России в женском одиночном катании.