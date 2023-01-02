Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 11:02

Покровская: «Лучшая российская спортсменка 2022 года — фигуристка Щербакова»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская рассказала, кого считает лучшей спортсменкой 2022 года.

«Считаю, лучшая российская спортсменка 2022 года — фигуристка Щербакова, — цитирует Legalbet Покровскую. — Она мне вообще нравится, очень серьезная, красивая, аккуратная, с хорошими прыжками и программой. Приятная девочка. Я люблю такое катание, где не только прыжки. Мне это близко. Нельзя сказать, что ее программы перегружены прыжками. В фигурном катании стало так: есть прыжки, а между ними можно ничего особо не делать. Я за прежнее фигурное катание, которое было балетное и красивое».

18-летняя Анна Щербакова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, трехкратной чемпионкой России в женском одиночном катании.

Источник: Legalbet.ru
Фигурное катание
Анна Щербакова
Татьяна Покровская
0
Читайте также
Сколько осталось забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки?
Единственный хоккеист мира, выигравший МЧМ трижды. В карьере ему это никак не помогло
Кличко сообщил о повреждении объектов инфраструктуры в Киеве и отключениях электроэнергии
Москвич попытался отсудить у бывшей девушки потраченные на нее деньги
Актер из «Мстителей» госпитализирован после несчастного случая
Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Елена Радионова сообщила о помолвке с футболистом Кучаевым
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости