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Источник: ISU рассмотрит вопрос допуска российских фигуристов 13 января

ISU рассмотрит вопрос допуска российских фигуристов 13 января
Руслан Минаев
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) рассмотрит вопрос допуска российских фигуристов к турнирам под своей эгидой на ближайшем заседании, которое состоится 13 января.

«Повестка на данный момент еще не сформирована официально, но кулуарно уже было сообщено, что вопрос допуска россиян на нем будет обсуждаться. Наиболее вероятно, что в приоритете будет допуск юниоров в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета, однако взрослые спортсмены тоже «находятся в очереди», — цитирует один из источников РИА Новости Спорт.

Отмечается, что в случае положительного исхода, российские юниоры смогут участвовать в международных турнирах со следующего сезона.

23 декабря президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил, что в ближайшем будущем российские спортсмены смогут выступать на международных соревнованиях. Россияне отстранены от участия в турнирах под эгидой ISU с 2022 года.

Источник: РИА Новости Спорт
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Сборная России по фигурному катанию
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