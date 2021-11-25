Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в команде Наталья Забияко в интервью «СЭ» рассказала о своем отношении к фигурному катанию.

«Я одновременно безумно люблю и ненавижу фигурное катание. Ненавижу, поскольку оно часто причиняет боль. Как физическую, так и душевную. Казалось бы, «Ледниковый период» — это просто шоу. Но я реально так переживала после того, как мы выбыли! Не ожидала такого от себя, правда долго не могла смириться с этим. Не меньше, чем после окончания карьеры, переживала. А люблю фигурное катание, поскольку это огромная часть моей жизни. Дело, которое приносило тебе весь спектр возможных эмоций. Иногда мне кажется, что эта любовь и ненависть перекликаются у любого практически спортсмена. Ты и безумно любишь свою работу, но бывают моменты, когда проклинаешь все, что делаешь, и хочешь поскорее забыть», — сказала Забияко.

Отметим, что Наталья выступала в паре с Александром Энбертом и завершила карьеру из-за проблем со здоровьем у партнера весной 2020 года.