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26 апреля, 19:40

Путин посоветовал Валиевой не обращать внимания на нападки и продолжать работать

Анна Горшкова
Корреспондент
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Президент России Владимир Путин дал совет российской фигуристке Камиле Валиевой.

«Ты, главное, не обращай никакого внимания. Правда, ты совсем молодая девушка еще, в таком возрасте тяжело выносить такой вал, такие наезды, — цитирует Путина ТАСС. — Здесь самое главное — внутренне собраться и просто работать. Не смотреть на них, на эти все прыжки. Все, что не связано со спортом, надо отбросить».

Путин посоветовал спортсменке махнуть рукой на тех, кто ее обвиняет.

«Ну, пускай! А ты иди дальше и добивайся следующих результатов и побед. Они будут, сто процентов, абсолютно точно. Здесь главное — характер. А у тебя все есть», — добавил Путин.

На Олимпиаде-2022 в Пекине сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото в командном турнире.

Источник: https://tass.ru/obschestvo/14484217
Фигурное катание
Владимир Путин
Камила Валиева
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