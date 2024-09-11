Прах Белоусовой и Протопопова захоронили в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге захоронили прах двукратных олимпийских чемпионов по фигурному катанию Олега Протопопова и Людмилы Белоусовой.

Церемония прошла 11 сентября на территории Волковского кладбища в некрополе «Литераторские мостки».

В 1979 году советские фигуристы поехали вместе с Ленинградским балетом на льду на гастроли в Швейцарию. После они не вернулись в Россию, попросив политического убежища в Европе.

Протоповов умер 31 октября прошлого года в Швейцарии, его прах находился в префектуре города Гриндельвальд. Фигурист хранил прах супруги Людмилы Белоусовой, которая скончалась в 2017 году.

Сбежавших из СССР фигуристов захоронят в России. Белоусова и Протопопов вернутся на родину после смерти