Тарасова выразила недовольство датой захоронения Протопопова и Белоусовой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала о своем недовольстве датой захоронения двукратных олимпийских чемпионов по фигурному катанию Олега Протопопова и Людмилы Белоусовой.

Протоповов умер 31 октября прошлого года в Швейцарии, его прах находился в префектуре города Гриндельвальд. Фигурист хранил прах супруги Людмилы Белоусовой, которая скончалась в 2017 году.

В сентябре стало известно, что Протопопов и Белоусова будут захоронены на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге. Церемония состоится 11 сентября. При этом с 10 по 12 сентября в Новогорске пройдут закрытые предсезонные прокаты фигуристов, а 14-15 сентября состоятся контрольные прокаты сборной России.

«Я буквально поражена, не сказать бы хуже, датой церемонии прощания Белоусовой и Протопопова. Не знаю, зачем такое обсуждать. Нужно было состыковать церемонию захоронения с тем, когда большинство мира фигурного катания сможет присутствовать», — цитирует Тарасову «РБК Спорт».

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