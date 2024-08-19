Сбежавших из СССР фигуристов захоронят в России. Белоусова и Протопопов вернутся на родину после смерти

Сбудется последняя воля легендарных спортсменов.

У Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова сложная и многогранная судьба. С одной стороны, их знают как основоположников советской школы парного катания. Белоусова и Протопопов в блестящем стиле выиграли две подряд Олимпиады и стали живыми легендами еще в 1960-е годы. Однако в 1979 году Людмила и Олег уезжают в Швейцарию, где просят политического убежища. На родине к ним в первое время относятся как к предателям. Имена вычеркивают из справочников, лишают званий... Меняться ситуация стала только после распада СССР. Протопопов в последние годы так заскучал по родине, что даже думал над тем, чтобы вернуться в Россию. И его мечта все-таки осуществится — пусть уже и после смерти.

Фото Global Look Press

Прах уехавших диссидентов вернут в Санкт-Петербург

«Я не знаю, потому что есть проблемы внутренние и наружные — все это взаимосвязано. Если я и приеду, то только с Людой. Ее прах всегда со мной. Приеду и на Волковское кладбище побегу — маму встречать. Не знаю, как это получится или не получится... Я ведь хожу только полгода», —говорил в беседе с РИА «Новости» Олег Протопопов два года назад. Прошлой осенью Протопопова не стало. Олег Алексеевич скончался во сне 31 октября 2023 года на 92-м году жизни в Интерлакене (Швейцария). Тело двукратного олимпийского чемпиона было кремировано в Гриндельвальде. Прах хранился в префектуре города вместе с прахом супруги — Людмилы Белоусовой. Людмила Евгеньевна скончалась 26 сентября 2017 года на 82-м году жизни в том же Гриндельвальде. Урну с прахом жены Олег хранил дома вплоть до своей смерти.

Довезти супругу до Петербурга Протопопов не успел. Однако теперь они воссоединятся на исторической родине — прах фигуристов перезахоронят в Санкт-Петербурге. «Все договоренности достигнуты, и в ближайшее время прах Олега Алексеевича и Людмилы Евгеньевны будет доставлен в Санкт-Петербург. Они будут захоронены на Волковском кладбище, как и завещал Олег. Ориентировочно это состоится 11 сентября», — сообщили ТАСС близкие спортсменов. Это событие станет знаком уважения к спортсменам, ковавшим первые успехи советского фигурного катания, — именно эти спортсмены были первыми нашими соотечественниками, кто взял олимпийское золото в этом виде спорта. Тем не менее вызвала новость и удивление, например у Ирины Родниной. Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ заявила порталу matchtv.ru, что для нее большое открытие желание Белоусовой и Протопопова быть захороненными в России. «Удивлена. Но раз это их желание, то это хорошо», — сказала Роднина.

Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Сильно скучал по родине и был несчастен в Европе

Удивление Родниной можно объяснить тем, что у Олега Алексеевича и Людмилы Евгеньевны были не самые простые отношения с родиной. Все дело в истории побега — 24 сентября 1979 года Белоусова и Протопопов поехали вместе с Ленинградским балетом на льду на гастроли в Швейцарию. И пополнили число «диссидентов-невозвращенцев». А именно — попросили у руководства на Западе политического убежища. Спортсменов практически сразу лишили званий заслуженных мастеров спорта, имена вычеркнули из всех советских справочников, рассказывающих об олимпийских достижениях СССР, а самих спортсменов в открытую называли предателями. Белоусова и Протопопов свой шаг объяснили тем, что в родной стране паре не давали развиваться, они же не хотели бросать спорт и верили, что за границей их талант будут ценить больше. При этом гражданство Швейцарии им удалось получить только в 1995 году.

После перестройки и распада СССР отношение к родине, особенно у Протопопова, начало сильно меняться. Он вместе с супругой неоднократно посещал Россию, общался со СМИ. Активен был и во время Олимпиады в Сочи. После смерти любимой супруги олимпийский чемпион остался за границей. Но его жизнь была, мягко говоря, не сладкой. В 2022 году стало известно, что Протопопов может стать бездомным из-за ремонта дома, где он жил на условиях аренды. Больше всего экс-фигурист боялся за свой богатый личный архив. «По сути дела, я один, а одному в 90 лет перетащить весь этот материал, костюмы и все, что есть в этом доме, невозможно. Вы же понимаете, что я не могу этого сделать. Нужно сохранить глыбу информации, которая висит на моей душе. Я все время об этом волнуюсь», — говорил звездный ветеран.

Как распорядились с наследством Протопопова в дальнейшем, до сих пор неизвестно. Но главное — он с женой все-таки вернется домой, пусть и не так, как изначально рассчитывал.