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Американский эксперт раскритиковал работу хореографа Глейхенгауза

09:56
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Американский эксперт Джонатан Бейер 16 марта в подкасте The Skating Lesson раскритиковал работу Даниила Глейхенгауза, который работает в группе Этери Тутберидзе.

«Я не понять, как Глейхенгауз слушает музыку. Идет плавный мотив, а его фигуристка делает пять махов ногами. Послушай ты музыку, это же плохо! Потом музыка начинается интенсивнее, а его подопечная выполняет дорожку шагов и двойной аксель. Что это такое? Нужно просто слушать музыку, она подскажет, что нужно делать», — считает Бейер.

4 марта в группу Этери Тутберидзе из «Ангелов Плющенко» вернулась Алена Косторная.

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