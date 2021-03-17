Американский эксперт раскритиковал работу хореографа Глейхенгауза

Американский эксперт Джонатан Бейер 16 марта в подкасте The Skating Lesson раскритиковал работу Даниила Глейхенгауза, который работает в группе Этери Тутберидзе.

«Я не понять, как Глейхенгауз слушает музыку. Идет плавный мотив, а его фигуристка делает пять махов ногами. Послушай ты музыку, это же плохо! Потом музыка начинается интенсивнее, а его подопечная выполняет дорожку шагов и двойной аксель. Что это такое? Нужно просто слушать музыку, она подскажет, что нужно делать», — считает Бейер.

4 марта в группу Этери Тутберидзе из «Ангелов Плющенко» вернулась Алена Косторная.