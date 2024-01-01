Загитова показала новогодние танцы с сестрой в пижамах
Российская фигуристка Алина Загитова поделилась видео, на которых танцует вместе с сестрой Сабиной в пижамах.
Загитова написала: «Ну какой же Новый год без совместных танцев».
21-летняя Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира (2019) и Европы (2018), победительница финала Гран-при (2017) и чемпионка России (2018).
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