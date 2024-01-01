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Сегодня, 17:03

Загитова показала новогодние танцы с сестрой в пижамах

Ана Горшкова
Корреспондент
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Алина Загитова.
Фото Соцсети

Российская фигуристка Алина Загитова поделилась видео, на которых танцует вместе с сестрой Сабиной в пижамах.

Загитова написала: «Ну какой же Новый год без совместных танцев».

21-летняя Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира (2019) и Европы (2018), победительница финала Гран-при (2017) и чемпионка России (2018).

Анна Егорова и&nbsp;Юлия Ефимова, Алина Загитова, Александр Кокорин. Воздушный поцелуй пловчих-красавиц, Загитова в пижаме, Кокорин в тапочках: российские спортсмены встретили Новый год
Фигурное катание
Алина Загитова
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