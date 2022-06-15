Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 22:29

Плющенко объявил об открытии школы единоборств в своей академии

Читать «СЭ» в

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко рассказал, что в его академии откроются новые залы для занятий фигурным катанием и единоборствами.

«Скоро открытие нового зала, где будут заниматься фигуристы. Вторая часть арены, где будут заниматься фигуристы, где будет школа Александра Липового — прославленного кикбоксера, многократного чемпиона мира.

Это новое здание, и будет новая школа единоборств для мальчишек и для девчонок. Также любительская лига может приезжать и профессионально заниматься подготовкой разных единоборств», — написал Плющенко в соцсетях.

Академия «Ангелы Плющенко» была открыта в апреле 2017-го.

Евгений Плющенко
3
1
Читайте также
Клебо не нужен Большунов в качестве соперника
Захарян и еще пять российских футболистов, кто интересен клубам Европы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фигурист Кацалапов рассказал о любимых фильмах
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости