Плющенко объявил об открытии школы единоборств в своей академии
Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко рассказал, что в его академии откроются новые залы для занятий фигурным катанием и единоборствами.
«Скоро открытие нового зала, где будут заниматься фигуристы. Вторая часть арены, где будут заниматься фигуристы, где будет школа Александра Липового — прославленного кикбоксера, многократного чемпиона мира.
Это новое здание, и будет новая школа единоборств для мальчишек и для девчонок. Также любительская лига может приезжать и профессионально заниматься подготовкой разных единоборств», — написал Плющенко в соцсетях.
Академия «Ангелы Плющенко» была открыта в апреле 2017-го.
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