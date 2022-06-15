Фигурист Кацалапов рассказал о любимых фильмах

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, рассказал о любимых фильмах.

«У вас тоже есть фильмы, которые можете хоть сто раз пересмотреть, и каждый раз это как в первый раз?

Мой лист: «Интерстеллар», «Матрица», 1-я часть, «Банды Нью-Йорка», «Лицо со шрамом», «Темный рыцарь» (все части, кроме последней с Паттинсоном)», — написал Кацалапов в соцсетях.

Кацалапов и Синицина являются чемпионами мира в танцах на льду (2021), двукратными чемпионами Европы (2020, 2021). На Олимпиаде в Пекине пара завоевала золото в командном соревновании и серебро в турнире танцоров.