Плющенко недоволен оценками Трусовой за короткую программу

Тренер фигуристки Александры Трусовой Евгений Плющенко остался недоволен оценками, которые спортсменка получила за короткую программу на чемпионате России.

«Надо спрашивать у судей, что они там видели. Лучший ее прокат в сезоне, если только из платья выпрыгнуть осталось. Куда лучше? Все вращения достояла, ребро отличное на флипе, лутц-тулуп прекрасный. Прибавка серьезная, девочка откатала, на мой взгляд, лучший прокат в этом сезоне. Судят так? Хорошо, будем думать дальше. Завтра день, работаем дальше», — приводит ТАСС слова Плющенко.

Напомним, Трусова за своей прокат получила 75,76 балла. Произвольная программа пройдет завтра, начало — в 17.00 (мск).