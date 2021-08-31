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Фигуристка Талалайкина будет выступать за сборную Италии

13:17
Российская фигуристка Мария Талалайкина будет выступать за сборную Италии. Фото Instagram
Российская фигуристка Мария Талалайкина будет выступать за сборную Италии. Фото Instagram
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Российская фигуристка Мария Талалайкина будет выступать за сборную Италии. Об этом сообщила Елизавета Нугуманова. Подписчики спросили ее, как она относится к переходу Талалайкиной в команду Италии.

«Я буду безумно скучать! Но Маша обещает приезжать. Мне будет очень ее не хватать. Она меня всегда поддерживает. Всегда буду стараться быть рядом», — написала Нугуманова в сторис Instagram.

Российская фигуристка Мария Талалайкина будет выступать за сборную Италии. Фото Instagram
Российская фигуристка Мария Талалайкина будет выступать за сборную Италии. Фото Instagram

Талалайкина является бронзовым призером Кубка России 2020 года. В сезоне-2020/21 19-летняя фигуристка заняла девятое место на чемпионате страны и в финале национального Кубка.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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