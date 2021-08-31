Фигуристка Талалайкина будет выступать за сборную Италии

Российская фигуристка Мария Талалайкина будет выступать за сборную Италии. Об этом сообщила Елизавета Нугуманова. Подписчики спросили ее, как она относится к переходу Талалайкиной в команду Италии.

«Я буду безумно скучать! Но Маша обещает приезжать. Мне будет очень ее не хватать. Она меня всегда поддерживает. Всегда буду стараться быть рядом», — написала Нугуманова в сторис Instagram.

Российская фигуристка Мария Талалайкина будет выступать за сборную Италии. Фото Instagram

Талалайкина является бронзовым призером Кубка России 2020 года. В сезоне-2020/21 19-летняя фигуристка заняла девятое место на чемпионате страны и в финале национального Кубка.