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Сегодня, 11:58

Тарасова: «Канадцы могут отобрать у нас медали Олимпиады только обманным путем»

Сергей Разин
корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о словах экс-глава ВАДА Ричарда Паунда, который предложил отдать бронзу Олимпиады-2022 в командном турнире по фигурному катанию сборной Канады.

Каким образом они хотят отдать бронзу канадцам? Они только обманным путем могут отобрать у нас медали", — приводит слова Тарасовой РИА «Новости».

Ранее Паунд заявил, что Международный союз конькобежцев должен пересчитать баллы командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине и отдать бронзу сборной Канады.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России по фигурному катанию золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.

Олимпиада
Татьяна Тарасова
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