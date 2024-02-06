Тарасова: «Канадцы могут отобрать у нас медали Олимпиады только обманным путем»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о словах экс-глава ВАДА Ричарда Паунда, который предложил отдать бронзу Олимпиады-2022 в командном турнире по фигурному катанию сборной Канады.

Каким образом они хотят отдать бронзу канадцам? Они только обманным путем могут отобрать у нас медали", — приводит слова Тарасовой РИА «Новости».

Ранее Паунд заявил, что Международный союз конькобежцев должен пересчитать баллы командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине и отдать бронзу сборной Канады.

30 января Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России по фигурному катанию золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.