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Сегодня, 14:47

Фигурист Рамзенков рассказал о выступлении на первенстве России после травмы

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Фигурист Иван Разменков прокомментировал свое выступление в короткой программе на первенстве России среди юниоров в Саранске.

«Доволен своим прокатом, все сделал качественно. Катание надо, конечно, подтянуть, но в целом я сделал все и отдавался на все 100 процентов. Готовился хорошо, через травму. У меня была травма плеча. Но я продолжал тренироваться, скользил, только через неделю начал прыгать и быстро восстановился. Завтра буду удивлять прыжками, тем же набором: двумя четверными тулупами, двумя акселями. Сальхов пока не восстановил, но скоро выйду с тремя четверными. На одном из стартов уже показывал прокат с тремя четверными, жаль только, не вышло.

Очень красиво, впечатлен ареной. Такая публика теплая пришла поддержать. Спасибо им. Благодаря зрителям, наверное, так хорошо откатал. Уже третий раз в Саранске, для всех знаковое место. Для меня это удачное место, до этого были успешные соревнования, и завтра надеюсь, все получится, смогу показать свой результат», — сказал Рамзенков.

Иван набрал за прокат 76,93 балла и занимает промежуточное второе место. 

 
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Фигурное катание
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