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Ирина Слуцкая рассказала, почему запрещала родителям приходить на соревнования с ее участием

08:51
Ирина Слуцкая. Фото Instagram
Ирина Слуцкая. Фото Instagram
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Бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая в своем Instagram написала пост по поводу того, почему запрещала родителям приходить на соревнования с ее участием.

«Терпеть не могу, когда близкие приходят на соревнования. Я строго не разрешала ходить родителям на соревнования, в которых участвовала. Почему?

Мои родители очень сильно переживали за меня на выступлениях. Иногда мне казалось, что даже больше, чем я сама. Когда они сидели на соревнованиях, я на энергетическом уровне ощущала их волнение... И тогда я начинала переживать еще больше», — написала Слуцкая.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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