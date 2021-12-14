Ирина Слуцкая рассказала, почему запрещала родителям приходить на соревнования с ее участием

Бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая в своем Instagram написала пост по поводу того, почему запрещала родителям приходить на соревнования с ее участием.

«Терпеть не могу, когда близкие приходят на соревнования. Я строго не разрешала ходить родителям на соревнования, в которых участвовала. Почему?

Мои родители очень сильно переживали за меня на выступлениях. Иногда мне казалось, что даже больше, чем я сама. Когда они сидели на соревнованиях, я на энергетическом уровне ощущала их волнение... И тогда я начинала переживать еще больше», — написала Слуцкая.