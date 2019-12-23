Навка восхитилась поддержкой из парного катания в исполнении Загитовой

Олимпийская чемпионка 2006 года Татьяна Навка восхитилась поддержкой в исполнении Алины Загитовой в паре с чешским фигуристом Ондреем Хотареком. Фигуристка готовится к участию в ледовом шоу «Спящая красавица», в котором исполнит главную роль.

— Покоряем новые вершины с Алиной Загитовой! Чтобы вы понимали, Алина впервые поднимается на такую высоту, и, поверьте, это очень страшно. Волшебство на льду только начинается! Мы уже ждем с нетерпением премьеры, а вы?! — написала Навка в своем Instagram.

13 декабря Загитова объявила о приостановлении карьеры. Она не примет участие в чемпионате России, который пройдет в Красноярске с 24 по 29 декабря. При этом она будет выступать в шоу