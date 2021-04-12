Тарасова и Морозов с 15 мая будут тренироваться в США у Зуевой

Тренер российских фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова Максим Траньков рассказал о ближайших планах спортсменов.

«Я нахожусь дома, а ребята катаются в туре у Этери Тутберидзе, — цитируют Транькова «РИА Новости» 12 апреля. — На данном этапе, на сегодняшний день официально никаких переходов не происходило. То есть они действительно сейчас тренируются на базе Этери Георгиевны, но пока это связано только с участием в ледовом шоу.

В индивидуальных планах спортсменов стоит, что 15 мая они должны быть в США и готовиться под руководством Марины Зуевой — у них плановый постановочный сбор, постановка программ. И пока что я не слышал, чтобы что-то поменялось: как все было, так и есть».

Зуева, работающая во Флориде, является тренером Тарасовой и Морозова с 2019 года. В прошедшем сезоне из-за пандемии коронавируса пара большую часть времени провела в России, тренируясь под руководством Транькова.