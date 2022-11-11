«Угадайте, во сколько пришлось вставать». Загитова показала фото из телестудии

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новый пост в своем Telegram-канале.

20-летняя девушка выложила фотографию из телестудии и написала: «Доброе утро! Сколько раз за завтраком я смотрела программу «Доброе утро». А сегодня снова оказалась по ту сторону экрана. Только угадайте, во сколько пришлось сегодня встать?»

Загитова является олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. Спортсменка приостановила карьеру в декабре 2019 года.

Позднее она стала ведущей шоу «Ледниковый период». С 2022 года Загитова ведет программу вместе с другой олимпийской чемпионкой — Анной Щербаковой.