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11 ноября, 13:00

«Угадайте, во сколько пришлось вставать». Загитова показала фото из телестудии

Алина Загитова показала фотографию из телестудии
Анна Горшкова
Корреспондент
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Алина Загитова.
Фото Соцсети

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новый пост в своем Telegram-канале.

20-летняя девушка выложила фотографию из телестудии и написала: «Доброе утро! Сколько раз за завтраком я смотрела программу «Доброе утро». А сегодня снова оказалась по ту сторону экрана. Только угадайте, во сколько пришлось сегодня встать?»

Загитова является олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. Спортсменка приостановила карьеру в декабре 2019 года.

Позднее она стала ведущей шоу «Ледниковый период». С 2022 года Загитова ведет программу вместе с другой олимпийской чемпионкой — Анной Щербаковой.

Алина Загитова
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