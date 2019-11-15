Медведева пошутила о своем скором 20-летии

Российская фигуристка Евгения Медведева, занимающая первое место по итогам короткой программы на московском этапе серии «Гран-при» в шутливой форме ответила на вопрос, cложнее ли ей прыгать, чем девочкам-дебютанткам взрослого сезона.

— Не знаю, я никогда не была в их теле, мы все разные, — сказала Медведева. — Спросите у любого спортсмена, которому за 20, мне через три дня исполнится 20 лет, он ответит, что тяжело, тело другое, голова думает по-другому. Иногда приходится себя встряхивать, заставлять. Старыми способами уже ничего не решается, у меня поменялись привычки, как в течение дня, так и перед выходом на лед. Раньше я себя перед стартом заводила, а сейчас успокаиваю.

Произвольная программа женщин на турнире состоится 16 ноября и начнется в 17.25 по московскому времени. Медведева выступит предпоследней в сильнейшей разминке (Екатерина Беспалова)