Медведева чисто исполнила произвольную программу на этапе «Гран-при» в Москве
19:05
Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева представила произвольную программу на этапе «Гран-при» в Москве. 19-летняя россиянка чисто исполнила все прыжковые элементы, включая тройной лутц, каскад «тройной сальхов + тройной риттбергер», тройной флип, двойной аксель, каскад «двойной аксель + тройной тулуп + двойной тулуп», каскад «тройной флип + двойной тулуп», а также тройной лутц.
Медведева набрала за свой прокат 148,83 балла. Общая сумма баллов — 225,76.
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