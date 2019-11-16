Медведева чисто исполнила произвольную программу на этапе «Гран-при» в Москве

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева представила произвольную программу на этапе «Гран-при» в Москве. 19-летняя россиянка чисто исполнила все прыжковые элементы, включая тройной лутц, каскад «тройной сальхов + тройной риттбергер», тройной флип, двойной аксель, каскад «двойной аксель + тройной тулуп + двойной тулуп», каскад «тройной флип + двойной тулуп», а также тройной лутц.

Медведева набрала за свой прокат 148,83 балла. Общая сумма баллов — 225,76.

Фигурное катание: серия «Гран-при», календарь, зачет, новости и обзоры