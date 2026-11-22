Мать Костылевой: «Мы узнали об отчислении Лены из соцсетей»

Ирина Костылева, мать двукратной чемпионки России среди юниоров Елены Костылевой, заявила, что узнала об отчислении дочери из академии «Ангелы Плющенко» из социальных сетей.

«Мы решили, что уходим от них после собрания, которое прошло в среду с продюсером и Яной Александровной [Рудковской]. После того, как лишили роли Герды, а предложили роль подружки, мы решили, что нет смысла оставаться в этой академии. Про отчисление не знали, Лена мне сказала сейчас, что пишут в соцсетях. Мы сейчас узнали об этом из соцсетей», — сказала Костылева ТАСС.

До этого двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко направил жалобу уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, обвинив Ирину Костылеву в жестоком обращении с дочерью и оскорблениях в адрес сотрудников академии.

Костылева тренировалась у Плющенко с 2024 года. В текущем сезоне фигуристка не выступала на официальных соревнованиях из-за проблем со здоровьем.