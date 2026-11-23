Мать Костылевой сообщила, что на нее написали заявление в полицию

Ирина Костылева, мать российской фигуристки Елены Костылевой, сообщила, что на нее поступило заявление в полицию.

«Мы сейчас едем с Леной на обследование. Поступил звонок из Успенского отделения полиции, мне сказали, что мне необходимо туда приехать, на меня написано заявление. Не знаю, кто подал и на какую тему», — цитирует Костылеву ТАСС.

15-летняя Елена Костылева является двукратной победительницей первенства России среди юниоров и финала юниорского Гран-при России.

Ранее фигуристка покинула академию «Ангелы Плющенко», в которой тренировалась с 2024 года.