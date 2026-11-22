Мать Костылевой: «Все шансы на работу с Леной у Плющенко исчерпаны»

Ирина Костылева, мать двукратной чемпионки России среди юниоров Елены Костылевой, заявила, что больше не доверит подготовку дочери двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.

«Я не доверю больше Лену тренеру Плющенко. Всякому доверию есть конец. Если давать слово и не держать его много раз, отбивается возможность доверять человеку.

Ситуация с Леной патовая. Нога еще болит. Неизвестно, когда Лена сможет выйти на лед. И рисковать здоровьем дочери в восьмой раз в этом сезоне нет больше возможности. Все шансы на работу с Леной у Плющенко исчерпаны.

Плющенко — хороший тренер по прыжкам. Это не все, что должно быть у тренера, с которым можно идти дальше, не оглядываясь и не боясь предательства. Ведь ребенка очень легко обмануть», — написала Костылева в социальных сетях.

22 ноября РИА Новости сообщило, что 15-летнюю Костылеву отчислили из академии «Ангелы Плющенко» 20 ноября из-за конфликта ее матери с руководством школы.

Костылева тренировалась под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко с 2024 года. Фигуристка дважды подряд выигрывала первенство России среди юниоров.