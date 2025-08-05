Стали известны подробности гибели спортивного комментатора Александра Гришина

Стали известны подробности гибели комментатора Александра Гришина, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

По информации источника, в ночь на 5 августа 47-летнего журналиста зацепил мимо проходящий поезд на станции Битца. Комментатор не заметил электричку из-за сильного дождя. Его тело было обнаружено утром.

Гришин начал карьеру на телевидении в 2002 году и трудился на каналах «7ТВ», «Спорт» (Россия-2), «Матч ТВ» и Первом канале. Гришин комментировал фигурное катание, работал на нескольких Олимпиадах, а также на чемпионатах мира и Европы по футболу.