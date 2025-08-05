Фигурное катание
5 августа, 13:37

Стали известны подробности гибели спортивного комментатора Александра Гришина

Игнат Заздравин
Корреспондент

Стали известны подробности гибели комментатора Александра Гришина, сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

По информации источника, в ночь на 5 августа 47-летнего журналиста зацепил мимо проходящий поезд на станции Битца. Комментатор не заметил электричку из-за сильного дождя. Его тело было обнаружено утром.

Гришин начал карьеру на телевидении в 2002 году и трудился на каналах «7ТВ», «Спорт» (Россия-2), «Матч ТВ» и Первом канале. Гришин комментировал фигурное катание, работал на нескольких Олимпиадах, а также на чемпионатах мира и Европы по футболу.

Александр Гришин.«Несчастный случай на платформе». Погиб голос фигурного катания Александр Гришин
Источник: Mash на спорте
Фигурное катание
