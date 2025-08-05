Авербух — о Гришине: «Всегда являлся нашим большим учителем и стержнем каждого репортажа»

Хореограф Илья Авербух в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о гибели 47-летнего комментатора Александра Гришина.

— Сложно комментировать. Такое событие страшное с одним из лучших комментаторов мира фигурного катания. Мы долгое время были знакомы с Сашей Гришиным. Наверное, не были друзьями, но были коллегами. Саша много работал в том числе и в проекте «Ледниковый период», который комментировал. Вместе с Сашей мы комментировали большое количество больших соревнований: чемпионатов Европы, мира. Конечно, навсегда наши комментарии на Олимпийских играх в Пекине, где мы сидели рядом.

В общем, это человек очень профессиональный, деликатнейший, образованный. Всегда являлся, несмотря на приходящих новых и новых звезд комментаторов, нашим большим учителем и стержнем каждого репортажа.

Именно он держал ритм, давал вектор, о котором потом рассуждали вновь прибывшие фигуристы. Но Саша Гришин был всегда неизменный. Его тембр голоса, думаю, любим всеми поклонниками фигурного катания. Безусловно, это страшная трагедия, когда молодой человек, в самом активном своем периоде жизни уходит по трагической случайности.

Бережем друг друга и всегда с теплом будем вспоминать об Александре, потому что для мира фигурного катания это серьезная потеря. Еще долго мы будем скучать и вспоминать репортажи, в которых уже немного по-другому будет восприниматься комментарий Александра Гришина, — сказал Авербух «СЭ».

Гришин начал карьеру на телевидении в 2002 году и трудился на каналах «7ТВ», «Спорт» (Россия-2), «Матч ТВ» и Первом канале. Гришин комментировал фигурное катание, а также работал на нескольких Олимпиадах, чемпионатах мира и Европы по футболу.