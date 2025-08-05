Василий Соловьев — о смерти Гришина: «Большая трагедия, что такого человека не стало»

Комментатор Василий Соловьев отреагировал на гибель коллеги Александра Гришина.

О смерти Гришина 5 августа сообщила его супруга. Ему было 47 лет.

По словам Соловьева, смерть Гришина стала большой потерей для фигурного катания, поскольку он сумел найти общий язык с тренерами и спортсменами, обладая при этом широким кругозором в области искусства.

«То, что Гришин сумел это сделать и нашел себя в этой профессии, говорит о том, что он сумел найти дело своей жизни. И, конечно же, очень большая трагедия, что такого человека не стало», — цитирует Соловьева RT.

Гришин начал карьеру на телевидении в 2002 году и трудился на каналах «7ТВ», «Спорт» (Россия-2), «Матч ТВ» и Первом канале. 47-летний Гришин комментировал фигурное катание, работал на нескольких Олимпиадах, а также на чемпионатах мира и Европы по футболу.